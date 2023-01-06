06 января 2023, 16:09
Украинские самолеты взмыли в небо над Киевской областью
Киевская ВГА сообщила о работе украинской авиации над областью
Украинская авиация начала работу в небе над Киевской областью. Об этом в Telegram-канале сообщила Киевская городская военная администрация.
«Наша авиация работает в небе над Киевской областью», — сказано в сообщении.
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По территории всей Украины больше часа действовал режим воздушной тревоги, его отменили. Информацию об ударе с воздуха распространяли все регионы практически одновременно, хотя, как правило, это гораздо более длительный процесс.
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Президент России Владимир Путин поручил Министерству обороны по всей линии боевого соприкосновения в зоне специальной операции ввести режим прекращения огня с 12:00 6 января до 24:00 7 января в связи с религиозным праздником Рождеством, писал сайт «Петербургский дневник».
Украинские власти отказались поддержать временное перемирие и днем 6 января несколько раз обстреляли Донецк из ствольной артиллерии, применив снаряды калибром 155 миллиметров. О разрушениях и пострадавших пока что не сообщалось.
ВСУ
Украина
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