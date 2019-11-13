Украинские раскольники напали на Нацгвардию

Раскольники пытались попасть в киевский суд, но сотрудники украинской Нацгвардии сдерживали их. Тем не менее, бунтующим удалось выбить стеклянную дверь и оказаться в помещении суда. В результате выступления раскольников возбудили четыре уголовных производства.

Украинские силовики применили слезоточивый газ против участников крестного хода УПЦ Подробнее

Один из участников штурма сломал кисть бойцу Нацгвардии деревянным посохом. Сотрудника госпитализировали с закрытым переломом. Против нападающего возбудили уголовное дело.

По информации издания «Страна», полиция не задержала ни одного из раскольников, так как получила команду пассивно сдерживать бунтующих.

Ранее участники крестного хода раскольнической Украинской православной церкви (УПЦ) столкнулись с Нацгвардией рядом с киевским Апелляционным судом. Сотрудники правопорядка применили слезоточивый газ.