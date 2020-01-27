Украинские радикалы слезоточивым газом решили бороться с русским языком в Харькове
Митинг против дискриминации русского языка на Украине организовала партия «Оппозиционная платформа — За жизнь». Собравшиеся требовали дать жителям право самостоятельного выбора — говорить им на русском или нет. Кроме того, они выступали против закона о среднем образовании. Этот закон подрывает право национальным меньшинствам страны учиться на своем родном языке.
Радикалы не дали митингующим высказать свою позицию. Они пришли к зданию областной госадминистрации еще до начала акции. Как только туда подошли ее участники, националисты стали всячески мешать проведению мероприятия. Сперва они громко скандировали лозунги, а затем перешли к активным действиям.
«Распылили слезоточивый газ, я был в больнице, промыл глаза. Один сотрудник полиции попал в больницу с ожогом глаз, а также несколько сотрудников телеканалов», — рассказал один из организаторов митинга, член политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Андрей Лесик в эфире телеканала «112 Украина».
На этом националисты не остановились — между ними и митингующими начались стычки. В результате многих участников акции забрали в отделения полиции.
Среди радикалов были молодые люди, одетые в униформу с нашивками организации «Национальные дружины». Некоторые из них принесли с собой флаги «Правого сектора» (запрещенная в России организация).