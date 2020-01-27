Украинские радикалы слезоточивым газом решили бороться с русским языком в Харькове

Группа радикальных националистов сорвала митинг, который проходил в защиту русского языка в Харькове. Сперва они выкрикивали лозунги, а затем распылили слезоточивый газ.

Митинг против дискриминации русского языка на Украине организовала партия «Оппозиционная платформа — За жизнь». Собравшиеся требовали дать жителям право самостоятельного выбора — говорить им на русском или нет. Кроме того, они выступали против закона о среднем образовании. Этот закон подрывает право национальным меньшинствам страны учиться на своем родном языке.

Радикалы не дали митингующим высказать свою позицию. Они пришли к зданию областной госадминистрации еще до начала акции. Как только туда подошли ее участники, националисты стали всячески мешать проведению мероприятия. Сперва они громко скандировали лозунги, а затем перешли к активным действиям.

«Распылили слезоточивый газ, я был в больнице, промыл глаза. Один сотрудник полиции попал в больницу с ожогом глаз, а также несколько сотрудников телеканалов», — рассказал один из организаторов митинга, член политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Андрей Лесик в эфире телеканала «112 Украина».

На этом националисты не остановились — между ними и митингующими начались стычки. В результате многих участников акции забрали в отделения полиции.

Среди радикалов были молодые люди, одетые в униформу с нашивками организации «Национальные дружины». Некоторые из них принесли с собой флаги «Правого сектора» (запрещенная в России организация).