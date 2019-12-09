Украинские радикалы разорвали российский флаг в Париже

Участники радикального «Движения ветеранов Украины» провели демонстрацию перед Елисейским дворцом в Париже. Они разорвали на две части флаг России в знак протеста против Минских договоренностей.

Видео украинской акции опубликовал YouTube-канал Pavlovsky News. На кадрах видно, что один из членов движения отвечает на вопросы журналистов, а за его спиной мужчины начинают разрывать на лоскуты российский триколор.

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«Это то, что действительно мы хотели бы сегодня сказать Российской Федерации и штучной республике, которую она сегодня создала на территории Украины», — сказал участник движения, указывая на лежащий на асфальте разорванный флаг.

Затем другой украинский радикал добавил, что народ Украины против «капитулятивных договоренностей», в том числе Минских соглашений.

В понедельник, 9 декабря, в Париже проходит саммит «нормандской четверки». В рамках переговоров лидеры Украины, России, Германии и Франции должны обсудить урегулирование конфликта на линии разграничения Донбасса и Украины.

«Движение ветеранов Украины» — организация, созданная бывшими бойцами военной операции украинских войск в Донбассе.