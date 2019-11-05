  • Украинские радикалы разбили гитару уличного музыканта за песни на русском языке

    05 ноября 2019, 18:58

    Ольга Ситникова

    Группа украинских радикалов систематически проводит во Львове рейды, чтобы бороться с музыкантами, поющими на русском языке. В этот раз не повезло гитаристу. Об этом сообщил местный портал 032.ua.

    По информации сайта телеканала «Звезда», уличный музыкант выступал с песнями под гитару в центре Львова. Однако группа неизвестных разбила артисту инструмент за то, что он пел русские песни.

    Мораторий на использование русскоязычного культурного продукта отменили в Львовской области

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    Инцидент произошел в воскресенье 3 ноября, когда право-радикальная военно-спортивная молодежная организация ВОО «Сокол» устроила очередной рейд по улицам города. Организация борется с артистами, которые исполняют русскоязычные песни. Тем не менее, ее представители заявили, что не имеют отношения к случившемуся и лишь «проводили профилактические беседы». По их словам, гитару музыканта разбили «неизвестны патриоты» до появления группы «Сокола».

    Ранее во Львовской области движение «Украинский выбор — Право народа» добилось отмены моратория на публичное использование русскоязычного культурного продукта.