Украинские радикалы разбили гитару уличного музыканта за песни на русском языке

По информации сайта телеканала «Звезда», уличный музыкант выступал с песнями под гитару в центре Львова. Однако группа неизвестных разбила артисту инструмент за то, что он пел русские песни.

Мораторий на использование русскоязычного культурного продукта отменили в Львовской области Подробнее

Инцидент произошел в воскресенье 3 ноября, когда право-радикальная военно-спортивная молодежная организация ВОО «Сокол» устроила очередной рейд по улицам города. Организация борется с артистами, которые исполняют русскоязычные песни. Тем не менее, ее представители заявили, что не имеют отношения к случившемуся и лишь «проводили профилактические беседы». По их словам, гитару музыканта разбили «неизвестны патриоты» до появления группы «Сокола».

Ранее во Львовской области движение «Украинский выбор — Право народа» добилось отмены моратория на публичное использование русскоязычного культурного продукта.