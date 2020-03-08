Украинские радикалы призвали сжечь русскоязычный лицей

Львовский лицей № 45 является крупнейшим русскоязычным лицеем на западе Украины, в котором учатся около тысячи учеников больше двух десятков национальностей. Лицей обвиняют в отказе полностью переходить на «мову». Кроме того, учебное заведение объявило о наборе первоклассников в русскоязычные классы.

Ко всему прочему, последние опросы родителей школьников показали, что около 80% не хотят, чтобы дети учились на украинском языке.

Националисты устроили настоящую травлю и сыплют угрозами в адрес педагогов. Директор учебного заведения пояснила, что последний принятый радой закон о среднем образовании допускает обучение на русском языке в начальных классах. Однако несмотря на это, радикалы уже призывали сжечь и расстрелять школу, добавила она.

Националисты также припомнили, что в прошлом году лицей набрал только один украинский класс из четырех возможных.

Лицей № 45 считается одним из самых лучших школ во Львове. Но в последние годы он все чаще становится жертвой атак националистов. Педагогов обвиняют в пропаганде «русского мира» и «русификации украинских детей».

В феврале в Верховную раду Украины внесли законопроект об изменении регламента. Авторы предлагают разрешить депутатам использовать в работе не только украинский язык, но и русский.