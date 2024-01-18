Мир 18 января 2024, 06:19 Украинские пропагандисты в истории с польской блокадой преподнесли России подарок — депутат Депутат Чарнецкий: ложь украинских СМИ о блокаде дорог сыграла России на руку РИА «Новости»

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Россию обвинили в причастности к блокаде погранпереходов между Украиной и Польшей. Эта ложь сыграла соседней стране на руку, заявил депутат Европарламента Рышард Чарнецкий в статье Do Rzeczy.

Украинские СМИ вслед за политиками выставили протесты польских перевозчиков как происки России. По словам депутата, дальнобойщиков обвинили в связях с этой страной. Рышард Чарнецкий заявил, что журналисты повторили неудачные заявления президента Украины Владимира Зеленского, сделанные полгода назад.

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«Подобные публикации украинских журналистов, как и предыдущие заявления украинских политиков, не только неправдивы и очень глупы, но и являются подарком России», — заявил он.

Парламентарий сказал, что эта ситуация показала отсутствие у украинского президента более широких перспектив и горизонтов. Он раскритиковал Украину за неблагодарность по отношению к Польше, которая являлась ей самым верным союзником.

В конце 2023 года поляки перекрыли проезд через границу, требуя в том числе защитить их от недобросовестной конкуренции с коллегами с Украины. К дальнобойщикам присоединились фермеры. Блокада лишила украинский бюджет более 250 миллионов долларов.