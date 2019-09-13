Украинские предприятия рискуют остаться без энергоснабжения из-за долгов

Андрей Терещук отметил, что долги предприятий спровоцировали целый ряд неплатежей, что осложняет ситуацию и обязывает ограничить должников в электроснабжении.

«Долги предприятий создают целую цепочку неплатежей: мы не можем рассчитаться с государственным предприятием „Энергорынок“, оно — с генерирующими компаниями и шахтами. Это ставит под удар экономику Днепропетровской области и страны. Сложившаяся ситуация обязывает нас ограничивать должников в электроснабжении», — объяснил генеральный директор ДТЭК Андрей Терещук.

По его словам, ограничение может также спровоцировать перебои в водоснабжении в Днепре и Каменском, а также в соседних населенных пунктах. Под угрозой срыва отопительного сезона также окажется Кривой Рог из-за долгов местной теплоцентрали. Отключение Криворожской ТЭЦ запланировали на 19 сентября.

Андрей Терещук сказал, что ДТЭК ведет переговоры с задолжавшими предприятиями. Согласно полученным данным, на 1 августа 2019 года долг составил более 1,5 миллиарда гривен.