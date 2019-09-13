  • Украинские предприятия рискуют остаться без энергоснабжения из-за долгов

    13 сентября 2019, 18:25

    Анастасия Карпеева

    Стратегические предприятия Днепропетровской области Украины могут остаться без электроснабжения из-за накопившихся долгов. Такое заявление сделал генеральный директор ДТЭК Днепровские электросети Андрей Терещук, сообщил сайт RT со ссылкой на украинские СМИ.

    Андрей Терещук отметил, что долги предприятий спровоцировали целый ряд неплатежей, что осложняет ситуацию и обязывает ограничить должников в электроснабжении.

    «Долги предприятий создают целую цепочку неплатежей: мы не можем рассчитаться с государственным предприятием „Энергорынок“, оно — с генерирующими компаниями и шахтами. Это ставит под удар экономику Днепропетровской области и страны. Сложившаяся ситуация обязывает нас ограничивать должников в электроснабжении», — объяснил генеральный директор ДТЭК Андрей Терещук.

    По его словам, ограничение может также спровоцировать перебои в водоснабжении в Днепре и Каменском, а также в соседних населенных пунктах. Под угрозой срыва отопительного сезона также окажется Кривой Рог из-за долгов местной теплоцентрали. Отключение Криворожской ТЭЦ запланировали на 19 сентября.

    Андрей Терещук сказал, что ДТЭК ведет переговоры с задолжавшими предприятиями. Согласно полученным данным, на 1 августа 2019 года долг составил более 1,5 миллиарда гривен.