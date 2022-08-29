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    29 августа 2022, 19:14

    Украинские пользователи соцсетей затравили итальянского бегуна за поддержку России

    Бегун Барукко пожаловался на негативные отзывы от украинских пользователей соцсетей

    Юлия Баранова

    Итальянский бегун Федерико Барукко поддержал российских атлетов на финише ультрамарафона Ultra-Trail du Mont-Blanc. Он был в форме в цветах российского флага и держал в руках баннер «Спорт без границ». После этого украинские пользователи затравили его в Сети.

    Украинские пользователи соцсетей затравили итальянского бегуна за поддержку России

    Спортсмен рассказал РИА «Новости», что в соцсетях его стали спрашивать о причинах поддержки России.

    «[Люди с Украины] <…> говорили, что считали меня хорошим спортсменом, а сейчас я их разочаровал», — отметил Барукко.

    Он признался, что не встречал спортсменов, которые выразили бы свое недовольство его поступком в активной форме.

    Барукко выразил надежду, что не будет наказан федерацией, а его поступок поможет пересмотреть отношение к российским спортсменам в ближайшее время.

    «Моя позиция поможет изменить отношение к российским спортсменам и снять с них ограничения на следующий год», — отметил итальянский бегун.

    Западу все труднее сохранять единство в своих рядах в сфере противостояния России и поддержки Украины, заявил обозреватель Ричард Кэмп в британской газете The Telegraph. За последние два месяца ни одна страна Евросоюза не пообещала Киеву финансовой поддержки.