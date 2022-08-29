Украинские пользователи соцсетей затравили итальянского бегуна за поддержку России

Итальянский бегун Федерико Барукко поддержал российских атлетов на финише ультрамарафона Ultra-Trail du Mont-Blanc. Он был в форме в цветах российского флага и держал в руках баннер «Спорт без границ». После этого украинские пользователи затравили его в Сети.

Спортсмен рассказал РИА «Новости», что в соцсетях его стали спрашивать о причинах поддержки России.

«[Люди с Украины] <…> говорили, что считали меня хорошим спортсменом, а сейчас я их разочаровал», — отметил Барукко.

Он признался, что не встречал спортсменов, которые выразили бы свое недовольство его поступком в активной форме.

Барукко выразил надежду, что не будет наказан федерацией, а его поступок поможет пересмотреть отношение к российским спортсменам в ближайшее время.

«Моя позиция поможет изменить отношение к российским спортсменам и снять с них ограничения на следующий год», — отметил итальянский бегун.

Западу все труднее сохранять единство в своих рядах в сфере противостояния России и поддержки Украины, заявил обозреватель Ричард Кэмп в британской газете The Telegraph. За последние два месяца ни одна страна Евросоюза не пообещала Киеву финансовой поддержки.