Украинские полицейские платили наркотиками за совершение преступлений. Теперь арестовали их

Семь полицейских из Днепропетровской области отправили под стражу за сотрудничество с наркоторговцами. Они для повышения показателей заставляли людей совершать преступления, а платили наркотиками.

«Голосеевский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога семи участникам банды полицейских, в состав которой входили начальник, заместитель начальника отдела полиции, начальник одного из секторов и четыре оперативника», — сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.

Как стало известно правоохранителям, полицейские из Павлоградского отдела, используя «психологическое давление и насилие» заставляли людей совершать преступления. Взамен стражи порядка давали вынужденным преступникам деньги, наркотики, а потом привлекали их к уголовной ответственности.

Теперь полицейских и самих привлекут к уголовной ответственности. Их подозревают в создании преступной организации, превышении служебных полномочий, кражах, незаконном обращении с оружием и сбыте наркотиков.