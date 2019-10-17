Украинские политики засомневались в независимости Зеленского от Запада

По мнению Жовниренко, Европа удерживала Киев от масштабной войны с самого начала конфликта в Донбассе.

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«Не секрет, что с начала боевых действий против Украины в 2014 году западные партнеры настойчиво рекомендовали Украине не предпринимать никаких боевых действий против России. В принципе, Европа заинтересована в том, чтобы не было большой войны. Но состояние ни войны, ни мира их тоже устраивает, так же как и Путина. Он хочет сделать Украину недееспособной. Постоянная проблема Донбасса должна сдерживать экономическое развитие Украины и ее интеграцию в европейские евроатлантические структуры. Европа всегда миротворец. У них принцип — ребята, давайте жить дружно, перестаньте стрелять друг в друга», — поделился своей оценкой эксперт.

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Также Жовниренко отметил, что Зеленский в силу политической неопытности старается прислушаться ко всем «партнерам» — как европейским, так и американским.

«Есть страны, которые нас поддерживают. Есть нормандская четверка, если она соберется, то там будет президент Украины и русская тройка. И вот под копытом этой тройки Зеленский будет или кучером — не знаю. Зеленский прислушивается к людям, к тем, кто выходит, кто требует, кто пишет. Он пытается соблюдать баланс между тем и тем. Результат недовольства выплеснулся на майдан. Зеленский пытается это учитывать», - признался Жовниренко