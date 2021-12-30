Украинские политики вновь подняли вопрос о присоединении Кубани

На Украине вновь заговорили о присоединении территории Кубани. В Верховную раду был направлен документ с предложением официально установить дату 14 декабря Днем памяти жертв депортации украинского населения Кубани. Его отослал депутат Алексей Гончаренко, написала «Свободная пресса» со ссылкой на Telegram-канал политика.

По словам Гончаренко, Киев начинает возвращение якобы исконно украинской Кубани. В вопросе присоединения Краснодарского края, на его взгляд, Украина идет маленькими, но уверенными шагами, сообщили «Дни.ру».

Украинские политики не раз поднимали этот вопрос на обсуждение. Кто-то из них предлагает захватить регион силой, а кто-то советует дождаться серьезных потрясений в России и после начать присоединение.