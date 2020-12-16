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    16 декабря 2020, 14:14

    Украинские политики рассказали, кто мог бы заменить Зеленского

    Дарья Морозова

    Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского значительно снизился в последнее время. Украинские депутаты рассказали, кто мог бы занять его место. Об этом сообщило РИА ФАН.
    Украинские политики рассказали, кто мог бы заменить Зеленского

    Депутат Верховной Рады Украины Алексей Журавко заявил, что Украина находится под контролем извне, поэтому поменять власть можно только с помощью очередной революции.

    «Я не люблю давать оценки людям. Но Медведчук или Азаров реально могли бы объединить страну. Они должны поднять народ с колен, призывать к конституционным действиям», — считает он.

    Народный депутат Украины Спиридон Килинкаров поддержал мнение коллеги насчет Николая Азарова. Он считает его «перспективным», «авторитетным» и «профессионалом высочайшего уровня».

    «Вопрос заключается в другом — готов ли Николай Янович согласиться на активную политическую деятельность, которая будет очень непростой в текущих условиях», — пояснил Килинкаров.

    Ранее глава аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев выразил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский уже не в состоянии контролировать ситуацию в стране.

    Золотарев заявил, что команда главы государства не имеет ни нужного опыта, ни нужных знаний. По его словам, президента на Украине не воспринимают всерьез.