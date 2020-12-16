Украинские политики рассказали, кто мог бы заменить Зеленского

Депутат Верховной Рады Украины Алексей Журавко заявил, что Украина находится под контролем извне, поэтому поменять власть можно только с помощью очередной революции.

«Я не люблю давать оценки людям. Но Медведчук или Азаров реально могли бы объединить страну. Они должны поднять народ с колен, призывать к конституционным действиям», — считает он.

Народный депутат Украины Спиридон Килинкаров поддержал мнение коллеги насчет Николая Азарова. Он считает его «перспективным», «авторитетным» и «профессионалом высочайшего уровня».

«Вопрос заключается в другом — готов ли Николай Янович согласиться на активную политическую деятельность, которая будет очень непростой в текущих условиях», — пояснил Килинкаров.

Ранее глава аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев выразил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский уже не в состоянии контролировать ситуацию в стране.

Золотарев заявил, что команда главы государства не имеет ни нужного опыта, ни нужных знаний. По его словам, президента на Украине не воспринимают всерьез.