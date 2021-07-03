Украинские политики попросили у Минобороны назначить советника по гендерным вопросам

На Украине потребовали не отправлять женщин-военнослужащих маршировать на параде в обуви на каблуках. Стране, заявили в правительстве, нужен советник по гендерным вопросам.

Совместное заявление обнародовали в Fасеbооk вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, министр социальной политики Марина Лазебная и министр по делам ветеранов Юлия Лапутина. Возмущение политиков вызвано планами вывести военнообязанных женщин на парад по случаю 30-й годовщины со Дня независимости в неудобной обуви.

«В срочном порядке требуем заменить обувь на каблуках на комфортную обувь для участия в параде ко Дню независимости и соответствующих тренировок для женщин-курсанток и военнослужащих», — отмечено в опубликованном министерство социальной политики заявлении.

Стефанишина, Лазебная и Лапутина отметили несовместимость обуви на каблуках с боеспособностью солдат. Марш в ней, не исключили в кабмине, скорее причинит вред здоровью военных.

«Поскольку сегодня в Вооруженных силах Украины проходят службу 57 000 женщин — это недопустимо», — подчеркнули политики.

Одежда и обувь, по их словам, должны быть удобны и комфортны не только в мирных условиях, но и во время тренировок и, особенно, ведения боевых действий.

Представительницы кабмина также потребовали у министра обороны изменить имеющиеся модели на те, которые позволят соблюсти права как мужчин, так и женщин. В войсках они призвали сформировать смешанные «коробки» военных, а в ведомстве — назначить советника по гендерным вопросам.