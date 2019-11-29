Украинские политики не поверили в честное расследование дела по майдану

Ранее экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш обличила включение в «Небесную сотню» людей, погибших вовсе не в результате стрельбы неизвестных снайперов.

Экс-министр юстиции Украины нашла подтасовки в списке «Небесной сотни» Подробнее

Портал «ПолитНавигатор» привел высказывание лидера общественного движения «Донецкая республика» Алексея Муратова об отсутствии расследований ряда уголовных преступлений.

Он заявил, что журналистские расследования обличают многие факты преступлений на майдане. Однако команде Зеленского вряд ли удастся организовать реальные проверки.

«Слишком много остается у власти тех, чье нынешнее положение во многом обусловлено „здобутками Майдана“, чей успех и достаток выстроены на крови и круговой поруке», — объяснил Муратов.

Он допустил, что однажды дела об убийствах одесситов в Доме профсоюзов и военных преступлениях в Донбассе объективно расследуют. Но когда это случится, неизвестно.