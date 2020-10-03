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    03 октября 2020, 18:06

    Украинские политики нашли новое объяснение потери Крыма

    Анатолий Минкин

    Открытое письмо в адрес властей США подписали несколько действующих и бывших украинских политиков и общественных деятелей с просьбой о введении новых санкций против России. В документе, который опубликовал сайт «Зеркало недели», авторы заявили, что Москва пошла на шантаж для «захвата» Крыма.
    Украинские политики нашли новое объяснение потери Крыма

    В тексте документа говорится, что в 2014 году украинские военные не смогли оказать сопротивления России, которая «захватила Крым», так как Москва запугивала власти страны своим ядерным статусом и могла применить атомное оружие.

    Однако в следующем абзаце авторы противоречат сами себе. Они утверждают, что Киев, несмотря на угрозу применения ядерного оружия, начал оказывать военное сопротивление «вторжению» на востоке Украины.

    В качестве ответных мер авторы призвали Вашингтон поддерживать продемократические и правозащитные организации в России, вводить санкции против предпринимателей, признать Москву спонсором терроризма, а также поддерживать Украину во вступлении в НАТО.

    Письмо подписали 179 человек, среди которых экс-президент Украины Виктор Ющенко, бывший спикер Верховной рады Андрей Парубий, а также бывшие министры Павел Климкин, Ирина Геращенко и другие.

    Крым вошел в состав России по результатам референдума жителей. Киев не признал итоги голосования и назвал полуостров оккупированной территорией. На этой неделе стало известно, что в отношении четырех компаний и двух россиян, которые имели отношение к строительству железной дороги на Крымском мосту, ввели санкции Евросоюз и Великобритания.

    Новости SMI.FM