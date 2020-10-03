Украинские политики нашли новое объяснение потери Крыма

В тексте документа говорится, что в 2014 году украинские военные не смогли оказать сопротивления России, которая «захватила Крым», так как Москва запугивала власти страны своим ядерным статусом и могла применить атомное оружие.

Однако в следующем абзаце авторы противоречат сами себе. Они утверждают, что Киев, несмотря на угрозу применения ядерного оружия, начал оказывать военное сопротивление «вторжению» на востоке Украины.

В качестве ответных мер авторы призвали Вашингтон поддерживать продемократические и правозащитные организации в России, вводить санкции против предпринимателей, признать Москву спонсором терроризма, а также поддерживать Украину во вступлении в НАТО.

Письмо подписали 179 человек, среди которых экс-президент Украины Виктор Ющенко, бывший спикер Верховной рады Андрей Парубий, а также бывшие министры Павел Климкин, Ирина Геращенко и другие.

Крым вошел в состав России по результатам референдума жителей. Киев не признал итоги голосования и назвал полуостров оккупированной территорией. На этой неделе стало известно, что в отношении четырех компаний и двух россиян, которые имели отношение к строительству железной дороги на Крымском мосту, ввели санкции Евросоюз и Великобритания.