Украинские политики всерьез забеспокоились о вакцинации от коронавируса. По их словам, надежды на государственные больницы у них нет, а в частные попасть сложно. Поэтому в этой среде наблюдается повышенный интерес к «неофициальной» покупке прививки.

Об этом RT сообщил источник из партии «Слуга народа». По его мнению, с каждым днем увеличивается число госпитализированных. А в некоторых учреждениях и вовсе предлагают пациентам самостоятельно договариваться с больницей о госпитализации. Политик также отметил, что его удивляет отношение Украины к российской вакцине. Ведь от этого страдают только украинцы.

«Коек не хватает, кислород становится дефицитом. И это даже не пик. Поэтому единственная возможность улучшить ситуацию — договориться с Россией о закупке вакцины», — таким мнением поделился источник агентства в Министерстве здравоохранения Украины.

Ранее депутат из «Слуги народа» Александр Качура призвал Киев закупить российскую вакцину от коронавируса, если она докажет свою эффективность. Он также обратил внимание на то, что этот вопрос нужно решать оперативно, ведь речь идет о человеческих жизнях.