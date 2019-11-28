Украинские пограничники создали новые правила для пересекающих границу в Донбассе

«Сегодня, 28 ноября, вступает в силу порядок въезда лиц, перемещения товаров на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях и выезда лиц, перемещения товаров с таких территорий», — заявила пограничная служба.

Согласно новому порядку несовершеннолетние украинцы до 14 лет могут пересечь линию соприкосновения, предъявив общенациональный паспорт или свидетельство о рождении. Граждане Украины с 14 до 16 лет — по гражданскому или заграничному паспорту. Тем, кто сопровождает детей в поездке, необходимо иметь разрешение на въезд.

Совершеннолетние украинцы, лица без гражданства и иностранцы могут попасть в Донбасс по документу, удостоверяющему личность, и разрешению на въезд.