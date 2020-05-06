Украинские пограничники провели учения в Азовском море
В Азовском море морская охрана пограничной службы Украины провела учения с применением артиллерии. Об этом сообщило «Утро.ру» со ссылкой на Госпогранслужбу Незалежной.
Отмечается, что в ходе учений пограничники отрабатывали огневую поддержку береговых подразделений и стрельбу по уничтожению береговых и надводных целей. Кроме того, была расстреляна плавающая мина и проведена тренировка по обеспечению собственной безопасности.
«На мой взгляд, проводимые стрельбы, особенно в период пандемии нового типа коронавируса, в борьбе с которым Украина выглядит не лучшим образом, — это показатель. Получается, что эскалация напряженности с Россией для Киева является приоритетнее, чем обеспечение здоровья собственных граждан», — цитирует депутата Госдумы Юрия Швыткина РИА ФАН.