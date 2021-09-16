Украинские пограничники продолжили копать ров для укрепления границы с Россией

Работы по усилению границы с Россией начали украинские пограничники в Сумской области. Как сообщила Госпогранслужба страны, на месте ведут обустройство противотранспортных заграждений. Судя по опубликованному видео, речь идет о крупном рве, который копают экскаватором.

На опубликованных кадрах видно, как рядом с полем идет раскопка рва при помощи экскаватора и специальной землеройной техники. Рядом протянули ограждения с колючей проволокой.

В Госпогранслужбе отметили, что сейчас ведется работа по учету земельных участков, находящихся на расстоянии 30−50 метров от государственных границ. Там появятся дополнительные заграждения для защиты страны от мигрантов, террористов, контрабандистов и войск противника в случае вооруженной агрессии. Особое внимание уделяется участку российско-украинской границы.