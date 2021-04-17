Украинские пограничники отработали оборону в Донбассе

Государственная пограничная служба Украины провела учения на территории Донецкой области, подконтрольной Киеву. Военные отработали оборону в бою. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-центр силовой операции в Донбассе.

«Военнослужащие отработали выдвижение в определенный район, тактические элементы обороны и стрельбу из штатного оружия подразделения. <...> Расчеты станковых и противотанковых гранатометов провели учебно-боевые стрельбы, а их командиры тренировались в управлении огнем по отражению нападения противника», — приводит агентство текст сообщения пресс-центра.

С 14 апреля в Харьковской области, у границы с Россией, Служба безопасности Украины проводит антитеррористические учения. Пограничники, нацгвардейцы и полицейские используют во время тренировок боевое оружие и военную технику.

Ранее в СБУ дали гарантию, что учения пройдут в соответствии с действующим законодательством Украины и с соблюдением прав и свобод человека. Ведомство призвало местных жителей к повышенной бдительности и попросили сообщать, если кто-то проявит повышенный интерес к транспортной инфраструктуре, военным объектам или зданиям органов власти в районе учений.