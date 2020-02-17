Украинские пограничники не пустили «гражданина СССР»

Житель Молдавии попытался пересечь границу в Одесской области по советскому паспорту. Мужчина заявил, что не признает действующее законодательство, так как оно противоречит Конституции Советского Союза.

Задержанный мужчина ругался на пограничников, обвинял их в государственной измене и незаконной оккупации территории. Также он требовал, чтобы его пропустили в страну на основании законов Советского Союза. Запись разговора с нарушителем пограничники опубликовали в ролике.

В ведомстве отметили, что это не первый раз, когда этот «советский гражданин» пытается прорваться через границу. В декабре прошлого года он хотел въехать на Украину на автомобиле BMW, на который налепил герб СССР и повесил соответствующий номерной знак.

Тогда машину передали в полицию, а нарушителя вернули обратно в Молдавию. На этот раз против мужчины составили протокол за нарушение режима на контрольно-пропускном пограничном пункте. Его выдворили с территории и запретили ему въезд на Украину на три года.