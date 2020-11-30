Украинские подростки подожгли друга ради «крутого» видео

Подростки из Запорожской области подожгли своего 12-летнего друга ради «крутого видео». Он согласился на идею добровольно, но в какой-то момент все вышло из-под контроля.

Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Национальной полиции Украины. В ведомстве отметили, что пострадавшего госпитализировали в городскую больницу Бердянска в ночь на 29 ноября. Врачи диагностировали у него ожоги 30% тела разной степени тяжести.

«Пострадавший рассказал правоохранителям, что ожоги получил в результате поджога, который совершили его друзья. Работники полиции выяснили, что парень добровольно на это согласился, ведь вся компания пыталась сделать „крутое“ видео», — уточнили в ведомстве.

Правоохранители узнали, что трое друзей собрались дома у одного из них. Пока никого из взрослых не было дома, они облили мальчика спиртом и подожгли. Весь процесс ребята снимали на видео. В ведомстве уточнили, что дети надеялись, что их друг будет «красиво гореть», но не подумали про возможные ожоги. Когда все вышло из-под контроля, они потушили друга в ванной и отвели его домой, испугавшись содеянного.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Умышленное средней тяжести телесное повреждение». Она предусматривает до трех лет лишения свободы. Кроме того, сотрудники провели профилактическую беседу с родителями поджигателей и пострадавшего.