Украинские первоклассники опубликовали в TikTok песню о Бандере

Первоклашки из Тернополя спели песню о лидере украинских националистов Степане Бандере и выложили видео в TikTok. На это обратило внимание издание Vesti.ua.

Как говорится в посте издания в Telegram, этот челлендж проходит на фоне плохой успеваемости украинских школьников. В этом году треть выпускников провалила вступительные экзамены в вузы по математике.

Около месяца назад в TikTok начали появляться видео, на которых учащиеся школ Украины поют песню «Батько наш Бандера». Позже к детям присоединились представители фракции «Евросолидарность».

В Сети эта песня на прошлой неделе стала популярнее новой композиции Моргенштерна и Slava Marlow «Я не знаю». Ее ищут и слушают жители всех регионов Украины, включая территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Эта акция в TikTok началась в одной из школ Киева: ученики решили поиздеваться над педагогом, которую сочли «ватницей». Некоторые из них начали петь и выкрикивать строчки из песни во время урока. Сейчас учительница не хочет выходить на работу.