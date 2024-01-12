Мир 12 января 2024, 00:51 Украинские пенсионеры умрут без помощи Запада — Зеленский Зеленский заявил, что украинские пенсионеры умрут без финансирования Запада РИА «Новости»

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Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что пенсионеры Украины могут умереть, если Запад перестанет оказывать финансовую помощь стране. Его слова привело издание «Страна.ua».

По словам главы Украины, руководство «много чего покупает за деньги страны», однако без помощи союзников из Запада государство не сможет выплачивать пенсии пожилым людям.

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«Я не давлю на жалость, но без пенсии старые люди просто умрут. У нас более 11 миллионов пенсионеров — есть ли еще хоть одна такая страна в Европе?» — сказал он.

Ранее корреспондент американского телеканала CNN в Одессе Михаил Бочурков заявил, что украинцы начали больше жаловаться на жизнь. Он отметил, что люди становятся беднее с каждым месяцем. Правительство Украины испытывает серьезную нехватку финансов и «по некоторым сообщениям» не способно выплатить зарплаты бюджетникам.