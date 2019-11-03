Украинские пенсионеры хранили корм для кур в старинном сундуке Louis Vuitton

Семья пенсионеров из села Мохнач (Харьковская область) планировала избавиться от обветшавшего сундука, в котором последние годы хранили кукуруза для кур. Оказалось — что это 140-летний предмет от Louis Vuitton.

Как сообщило в своем репортаже издание «Вiкна Новини», этот сундук модный дом выпустил еще в 1880 году. Обнаружили его члены поискового отряда, организовавшего этнографический музей в соседнем селе. Семье Сохранич этот модный артефакт достался от родственников в качестве подарка после войны.

Сундук сильно обветшал и его погрызли мыши, однако сохранились фирменные клейма на фурнитуре, а на подкладке виден серийный номер. Сотрудники частного музея выкупили сундук у пенсионеров. Он может стоить десятки тысяч евро.

Пенсионеры последние несколько лет хранили в нем кукурузу, которой кормили домашнюю птицу. В Харьковскую область Louis Vuitton мог попасть двумя способами. Согласно первой версии, которой поделились сотрудники музея, сундук мог находиться в императорском поезде, который потерпел крушение в тех местах в 1888 году. Также его могли оставить на харьковщине отступавшие немцы в 1943 году.