Мир 13 ноября 2022, 02:29 Украинские «пехотинцы» организовали контрабанду мигрантов в Чехии Lidovky: в Чехии на нелегальной перевозке мигрантов попались 49 украинцев РИА «Новости»

Читать 360tv в

В Чехии крупные группировки наладили контрабанду нелегальных мигрантов через границу. Их проводниками нередко становятся украинцы, написала журналистка Магдалена Комуркова в статье для газеты Lidovky.

«С начала года полиция задержала более 220 проводников, которые пытались незаконно перевести в Чехию сирийских беженцев. В основном этим занимаются украинцы, их прозвали пехотинцами», — отметила обозреватель.

Реклама

По словам автора статьи, крупные организованные группировки зарабатывают таким образом на подобных преступлениях огромные деньги. Например, сирийскому беженцу, чтобы добраться до Германии, нужно заплатить более четырех тысяч евро.

Реклама

«Мы задержали 49 украинцев, 33 сирийца и 26 чехов», — сообщил изданию пресс-секретарь полиции по делам иностранцев Йозеф Урбан.

Власти Чехии планируют ужесточить наказание для проводников нелегальных мигрантов. Максимальный тюремный срок за подобное нарушение закона увеличат с пяти до восьми лет тюрьмы.

Ранее чешский суд полностью оправдал россиянина Александра Франчетти. Мужчину задержали прошлой осенью в Праге по инициативе Украины