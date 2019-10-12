Украинские «патриоты» отобрали последние продукты у пенсионерки. Видео
Продуктовый набор от народного депутата жители Кривого Рога отобрали у нищей пенсионерки и раскидали по земле. Они заявили, что старушке нужно идти работать, а не получать подачки от власти. Подробности опубликовал сайт «Русская весна».
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«Свидомые» украинцы посреди улицы унизили пожилую женщину. Она несла продуктовый набор, который получила от нардепа Дмитрия Шпенова. Добры молодцы набросились на старушку, отобрали ее добро, высыпали из пакета содержимое, в том числе и пачку макарон.
«Очередная подачка от Шпенова! Власть поменялась, а этот регионал продолжает пайками закармливать людей!» — объяснили свои действия жители Кривого Рога.
«Патриоты» заявили, что бабушке должно быть стыдно и она просто ленится подрабатывать.
Теперь депутат Шпенов пытается разыскать подонков, отобравших у бабули продукты.