Украинские «патриоты» отобрали последние продукты у пенсионерки. Видео

Украинец-расист заставил темнокожего съесть банан. Видео Подробнее

«Свидомые» украинцы посреди улицы унизили пожилую женщину. Она несла продуктовый набор, который получила от нардепа Дмитрия Шпенова. Добры молодцы набросились на старушку, отобрали ее добро, высыпали из пакета содержимое, в том числе и пачку макарон.

«Очередная подачка от Шпенова! Власть поменялась, а этот регионал продолжает пайками закармливать людей!» — объяснили свои действия жители Кривого Рога.

«Патриоты» заявили, что бабушке должно быть стыдно и она просто ленится подрабатывать.

Теперь депутат Шпенов пытается разыскать подонков, отобравших у бабули продукты.