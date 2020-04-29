Украинские парламентарии обратятся к зарубежным коллегам по поводу Крыма и Донбасса
Верховная рада Незалежной намерена рассмотреть обращение к иностранным коллегам по поводу ситуации на Донбассе и в Крыму. Об этом сообщило РИА «Новости».
По данным информагентства, проект постановления вынесен на внеочередное заседание парламента 30 апреля.
«Утро.ру» уточнило, что в документе содержится призыв продолжать политику «непризнания российского статуса Крыма и Севастополя» и «продолжать оказывать давление» на Москву.
Также постановление касается «осуждения продолжающейся вооруженной агрессии» РФ против Киева, «аннексии» Крыма и Севастополя и «оккупации» отдельных районов Донецкой и Луганской областей.