Мир 05 марта 2023, 19:17 Украинские офицеры рассказали о потере наиболее подготовленных подразделений в Артемовске WSJ: ВСУ потеряли наиболее подготовленные подразделения в боях за Артемовск Ministry of Defense of Ukraine

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ВСУ в ходе боев за Артемовск потеряли несколько наиболее подготовленных подразделений. О крупных потерях украинских военнослужащих за последние месяцы сообщила газета The Wall Street Journal.

Своей оценкой ситуации в беседе с изданием поделились несколько офицеров ВСУ. Газета отметила, что бригады украинской армии имеют разные уровни подготовки. А это создает дополнительные проблемы.

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В качестве примера один из собеседников WSJ привел ситуацию, когда их позиции захватили, потому что находившийся поблизости батальон добровольцев без предупреждения покинул свой район.

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Несколькими днями ранее украинский командир с позывным Мадьяр заявил, что его подразделение получило приказ от командования немедленно покинуть Артемовск. О получении такого приказа также сообщал бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко. Он пояснил, что проходит службу в Артемовске в качестве оператора БПЛА.