Мир 21 февраля 2024, 17:06 Захарова обвинила бойцов ВСУ в торговле вещами погибших россиян МИД России: Украина продает вещи и документы погибших российских солдат РИА «Новости»

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Украинские военные не гнушаются приторговывать вещами погибших российских солдат. Об этом рассказала официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова.

«Как недавно выяснилось, глубина их морального падения такова, что они не гнушаются приторговывать вещами погибших российских военнослужащих, включая их личные документы — паспорта и военные билеты», — заявила дипломат.

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Официальный представитель внешнеполитического ведомства пообещала, что Россия не оставит такие действия без ответа. Она назвала торговлю личными вещами погибших глумлением над памятью бойцов и святотатством.

Ранее Захарова высмеяла оправдания украинского президента Владимира Зеленского по Авдеевке. Она отметила, что украинским властям наплевать на жизни своих солдат, их заботит лишь возможность хорошенько нажиться на конфликте.

О том, что Зеленскому нет дела до собственного народа, говорил и депутат Рустем Ниметуллаев. Президент Украины, отмечал он, просто отрабатывает вложенные в него деньги и всячески пытается угодить западным покровителям.