Украинские националисты жгли файеры и взрывали петарды у здания Генпрокуратуры. Видео

Украинские националисты устроили митинг у здания Генпрокуратуры, выразив поддержку бывшему главе одесской ячейки «Правого сектора»* Сергею Стерненко, приговоренному к тюремному сроку. Радикалы жгли файеры и взрывали петарды.

Националисты в столице Украины в субботу вновь вышли на митинг у здания администрации президента. По некоторым данным, в правительственном квартале Киева собрались около 1,5 тысячи человек. Протестующие вели себя относительно спокойно, но позже часть из них двинулась к офису генпрокурора, где они начали жечь файеры и взрывать петарды. Также часть митингующих пошла колонной к зданию МВД Украины, сообщило РИА «Новости».

Стерненко 23 февраля признали виновным в хищении человека и разбое. Приморский суд Одессы приговорил националиста к семи годам тюрьмы и конфисковал половину имущества. В тот же день сторонники Стерненко собрались протестовать у офиса президента Украины Владимира Зеленского. На акцию вышли около двух тысяч человек, в результате произошли столкновения с полицией.

* «Правый сектор» — запрещенная в России экстремистская организация.