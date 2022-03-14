Украинские националисты заняли этаж детской больницы в Дзержинске

Украинские националисты заняли пятый этаж детского отделения Центральной городской больницы в Дзержинске. Об этом в Telegram-канале сообщил штаб территориальной обороны ДНР.

«В больнице продолжают оставаться больные дети, родители пытаются их забрать», — сообщили в штабе.

Отмечается, что боевики разместили боеприпасы в подвальном помещении.

Штаб территориальной обороны ДНР призвал местное население воздержаться от столкновений с украинскими боевиками, беречь себя и близких.

Накануне стало известно, что нацисты укрывались в здании больницы в Волновахе, а при отступлении расстреляли его из танка и «Града».

В Минобороны РФ 11 марта сообщили об освобождении Волновахи военными ДНР.