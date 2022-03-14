facebook_pixel
    14 марта 2022, 12:04

    Украинские националисты заняли этаж детской больницы в Дзержинске

    В ДНР сообщили, что бойцы ВСУ заняли этаж детской больницы в Дзержинске

    Максим Зинкин

    Украинские националисты заняли пятый этаж детского отделения Центральной городской больницы в Дзержинске. Об этом в Telegram-канале сообщил штаб территориальной обороны ДНР.

    «В больнице продолжают оставаться больные дети, родители пытаются их забрать», — сообщили в штабе.

    Отмечается, что боевики разместили боеприпасы в подвальном помещении.

    Штаб территориальной обороны ДНР призвал местное население воздержаться от столкновений с украинскими боевиками, беречь себя и близких.

    Накануне стало известно, что нацисты укрывались в здании больницы в Волновахе, а при отступлении расстреляли его из танка и «Града».

    В Минобороны РФ 11 марта сообщили об освобождении Волновахи военными ДНР.