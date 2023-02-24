Мир 24 февраля 2023, 09:16 Украинские националисты заминировали проходы к храмам «Звезда» показала разрушенные руками украинских националистов храмы и памятники РИА «Новости»

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Вооруженные силы России продолжают выбивать украинских националистов с населенных пунктов в зоне спецоперации. Однако ВСУ оставляют после себя разрушенные здания, вплоть до православных храмов. Телеканал «Звезда» показал последствия их действий.

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По информации телеканала, украинские военные заминировали проходы к зданиям. На кадрах видно, как российские саперы осторожно проходят в разрушенный храм. Также видно, как националисты поступили с памятником героям Великой Отечественной войны.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин резко осудил планы украинских властей отменить празднование Дня Победы. Он напомнил, что русофобия началась с отмены русского языка, сноса советских памятников, переименования улиц и городов, а также гонений на русскую православную церковь. По его мнению, киевский режим намеренно топчет память народа, выстоявшего в борьбе с фашизмом.