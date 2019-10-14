Марш националистов против Зеленского начался в Киеве. Видео

Тысячи украинских радикалов собрались в центре Киева. Националисты проводят марш против действующей власти, приуроченный к годовщине создания «Украинской повстанческой армии»* (УПА*).

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Как пишет РИА «Новости», протестная акция началась днем 14 октября в парке Тараса Шевченко. Участники шествия принесли флаги украинских националистических организаций и партий.

После митинга националисты выдвинулись по центральным улицам города к Офису президента Украины Владимира Зеленского. Протестующие намерены передать лидеру страны обращение против подписания «формулы Штайнмайера» по предоставлению Донбассу особого статуса.

Акция проходит под лозунгом «Нет капитуляции». В связи с проведением шествия киевские улицы в этот день перекрыты. Всего протестовать пришли около пяти тысяч граждан, большинство из них одеты в камуфляж и балаклавы. Колонну украинских радикалов сопровождают сотрудники полиции.

*«Украинская повстанческая армия» (УПА) — экстремистская организация, запрещенная в России.