Марш националистов против Зеленского начался в Киеве. Видео
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Как пишет РИА «Новости», протестная акция началась днем 14 октября в парке Тараса Шевченко. Участники шествия принесли флаги украинских националистических организаций и партий.
После митинга националисты выдвинулись по центральным улицам города к Офису президента Украины Владимира Зеленского. Протестующие намерены передать лидеру страны обращение против подписания «формулы Штайнмайера» по предоставлению Донбассу особого статуса.
Акция проходит под лозунгом «Нет капитуляции». В связи с проведением шествия киевские улицы в этот день перекрыты. Всего протестовать пришли около пяти тысяч граждан, большинство из них одеты в камуфляж и балаклавы. Колонну украинских радикалов сопровождают сотрудники полиции.
*«Украинская повстанческая армия» (УПА) — экстремистская организация, запрещенная в России.