Украинские националисты вновь не дали эвакуировать мирных жителей из Мариуполя

Украинские националисты во вторник, 8 марта, не дали реализовать гуманитарные коридоры для выхода людей из Мариуполя и Волновахи. Об этом сообщили в Теlеgrаm-канале Народной милиции ДНР.

По имеющимся данным, на мариупольском направлении украинские националисты препятствуют эвакуации гражданского населения из города. Как сообщают в Народной милиции ДНР, местным жителям приходится скрытно перемещаться по дворам и кварталам, периодически попадая под обстрелы со стороны боевиков.

Также сообщается, что люди регулярно звонят на телефоны экстренных служб и просят помочь им покинуть город. В этой связи военнослужащие ДНР проникают в город и проводят эвакуацию.

8 марта весь день сообщалось, что украинские националисты продолжают препятствовать выходу людей через гуманитарные коридоры в Волновахе и Мариуполе.

Ранее сообщалось, что украинские власти 8 марта из 10 гуманитарных коридоров, организованных российскими военными, утвердили только один. Через него из города Сумы эвакуировали заблокированных там иностранных граждан — представителей Индии, Китая, Туниса и Иордании.