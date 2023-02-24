24 февраля 2023, 18:35
Украинские националисты разрушили памятник героям Великой Отечественной войны
«Звезда» показала уничтоженный руками украинских националистов памятник Героям ВОВ
Украинские боевики после себя ничего не оставляют в целости. Телеканал «Звезда» показал, как в одном из освобожденных населенных пунктов нацисты, отступая разрушили памятник героям Великой Отечественной войны.
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На кадрах виден обелиск с советскими воинами, однако у одного отстрелена голова и в целом памятник облит краской.
«Вооруженные формирования Украины воюют не только с наследниками великого поколения победителей, но и стреляют в нашу общую героическую историю», — сказал военкор.
«Звезда» также показала разрушенные Православные храмы, подступ к которым был заминирован бежавшими украинскими боевиками. Однако российские саперы продолжают зачистку территорий.
Ранее эвакуированный из Соледара житель рассказал, как украинские боевики разрушали город, взрывали здания, мосты и просили это выдать за действия российских солдат.
Украина
русофобия
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