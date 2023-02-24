Мир 24 февраля 2023, 18:35 Украинские националисты разрушили памятник героям Великой Отечественной войны «Звезда» показала уничтоженный руками украинских националистов памятник Героям ВОВ

Читать 360tv в

Украинские боевики после себя ничего не оставляют в целости. Телеканал «Звезда» показал, как в одном из освобожденных населенных пунктов нацисты, отступая разрушили памятник героям Великой Отечественной войны.

Реклама

На кадрах виден обелиск с советскими воинами, однако у одного отстрелена голова и в целом памятник облит краской.

«Вооруженные формирования Украины воюют не только с наследниками великого поколения победителей, но и стреляют в нашу общую героическую историю», — сказал военкор.

«Звезда» также показала разрушенные Православные храмы, подступ к которым был заминирован бежавшими украинскими боевиками. Однако российские саперы продолжают зачистку территорий.

Ранее эвакуированный из Соледара житель рассказал, как украинские боевики разрушали город, взрывали здания, мосты и просили это выдать за действия российских солдат.