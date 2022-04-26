Украинские националисты разграбили и разрушили краеведческий музей в Мариуполе

Украинские боевики разрушили в Мариуполе крупнейший краеведческий музей Донецкой области. От его экспозиции осталось не более 5%, сообщил телеканал «Звезда».

При отступлении националисты устроили пожар в хранилищах музея, забрав с собой предметы, которые посчитали ценными. Культурное наследие города они постарались уничтожить.

Отдельные экспонаты уцелели чудом. Среди них — череп, найденный в могильнике, где сейчас расположен завод «Азовсталь», и греческий кувшин XVIII века.

Ранее один из местных жителей Мариуполя рассказал, что после бегства ВСУ горожане пытаются самостоятельно восстановить музей. Там уже работает реставратор, ему передают экспонаты, которые спрятали от уничтожения украинскими военными.