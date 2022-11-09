Украинские националисты публично казнили парализованного мужчину | 360°

Мир 09 ноября 2022, 04:55 Украинские националисты публично казнили парализованного мужчину Советник главы ЛНР Сорока: украинские националисты устроили публичную казнь РИА «Новости»

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Украинские националисты устроили публичную казнь, избив и расстреляв парализованного пенсионера. Они устроили расправу из-за того, что в 2014 году дети мужчины ушли в ополчение. Об этом РИА «Новости» рассказала советница главы ЛНР Анна Сорока.

По ее словам, Ивана Селихова выдали боевикам украинского батальона территориальной обороны «Чернигов» его соседи. Мужчина был парализован и находился на пенсии. Он жил в поселке Вороново, который раньше контролировали украинские власти.

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«За то, что его два сына еще в 2014 году ушли в ополчение, они пришли, его избили на глазах у соседей. Специально соседей держали под дулом автомата, чтобы они смотрели на все это. Потом зверски, прям на стуле, на котором он проводил все время, так как был парализован, они его застрелили из автомата», — сказала Сорока.

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Она подчеркнула, что после расправы националисты не давали похоронить пенсионера. Боевики издевались над останками мужчины. Как отметила советница главы республики, от подобных действия погиб не только Селихов.