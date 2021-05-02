Украинские националисты провели марш в Одессе

Украинские националисты собрались в Одессе на «Марш защитников» в годовщину трагических событий 2014 года. Об этом сообщило РИА «Новости».

По данным агентства, марш организовала националистическая партия «Национальный корпус». Его участники собрались на Соборной площади, где семь лет назад проходили столкновения националистов и сторонников «Антимайдана».

Потом участники марша направились по Дерибасовской в парк Шевченко, где планируется митинг. Часть марширующих заметили в камуфляже или футболках с партийной символикой. Во время движения, как написало агентство, участники скандировали националистические лозунги.

Националистов сопровождает большое число полицейских.

В 2014 году активисты «Антимайдана» после переворота в Киеве разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. 2 мая там начались потасовки с участием сторонников Евромайдана и ультрас, которые завершились поджогом Дома профсоюзов в Одессе. Погибли 48 человек, более 250 пострадали.