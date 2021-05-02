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    02 мая 2021, 14:51

    Украинские националисты провели марш в Одессе

    Юлия Булыгина

    Украинские националисты собрались в Одессе на «Марш защитников» в годовщину трагических событий 2014 года. Об этом сообщило РИА «Новости».

    Украинские националисты провели марш в Одессе

    По данным агентства, марш организовала националистическая партия «Национальный корпус». Его участники собрались на Соборной площади, где семь лет назад проходили столкновения националистов и сторонников «Антимайдана».

    Потом участники марша направились по Дерибасовской в парк Шевченко, где планируется митинг. Часть марширующих заметили в камуфляже или футболках с партийной символикой. Во время движения, как написало агентство, участники скандировали националистические лозунги.

    Националистов сопровождает большое число полицейских.

    В 2014 году активисты «Антимайдана» после переворота в Киеве разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. 2 мая там начались потасовки с участием сторонников Евромайдана и ультрас, которые завершились поджогом Дома профсоюзов в Одессе. Погибли 48 человек, более 250 пострадали.