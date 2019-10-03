Украинские националисты пообещали выселить жителей Крыма и Донбасса

Киевские радикалы заявили, что насильно выселят жителей Крыма, Донецкой и Луганской народных республик, если те вернутся в состав Украины.

По словам лидера «Правого сектора»* Артема Скоропадского, необходимо наказать людей с паспортами ЛНР, ДНР или Российской Федерации, «потому что и Донецк, и Луганск, и Крым будут либо украинскими, либо пустыми».

Скоропадский заявил, что территории нужно вернуть без населения. Он уточнил, что после возвращения этих территорий будет необходимо выяснить причину, по которой каждый конкретный житель там остался. Лидер радикалов пожелал, чтобы в Крыму и Донбассе остались только те, кто всецело поддерживает Украину.

* — запрещенная в России организация.