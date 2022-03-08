Украинские националисты не выпустили людей из Волновахи и Мариуполя

Ни один человек пока не смог выйти из Волновахи и Мариуполя из-за украинских националистов, которые препятствуют эвакуации мирных жителей по открытым гуманитарным коридорам. Об этом в эфире канала «Россия 24» сообщил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, передал ТАСС.

«Как мы и обещали, мы открыли гуманитарные коридоры из Мариуполя и Волновахи. На данный момент никто не вышел», — сказал Басурин.

Представитель Народной милиции ДНР добавил, что украинские боевики контролируют Мариуполь в полном объеме и частично продолжают удерживать Волноваху.

«Националисты <…> мешают гражданскому населению покинуть тот ужас, в котором они живут уже последнюю неделю», — сообщил он.

Министерство обороны РФ с 10:00 объявило на Украине режим тишины и открыло гуманитарные коридоры для вывода людей из Киева, Мариуполя, Харькова, Чернигова и Сум. В ведомстве также сообщили, что за последние сутки авиация ВКС России уничтожила 158 военных объектов на территории Украины, в том числе выведены из строя два дивизиона ЗРК С-300, три установки «Бук М-1», две РЛС, девять складов с боеприпасами, четыре пункта управления.