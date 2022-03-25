Украинские националисты атаковали блогера Шария в Испании

Украинские националисты толпой напали на блогера Анатолия Шария, которого настигли в Испании. Дело чуть не дошло до драки. Потасовку сняли на видео, которое выложили в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры „Русской Весны“».

Нацисты докопались до Шария прямо на улице в темное время суток. Блогеру предъявили то, что он якобы снимал пропагандистские ролики в поддержку России. Шарий попросил пояснить, о каких видео с агитацией за РФ идет речь, предложив показать хотя бы один такой ролик.

Дело чуть не дошло до драки. Шарий и нацисты уже было начали махать руками, но конфликт пресек некий крепкий мужчина, говорящий на испанском. Возможно, это был охранник Шария.

Шарий давно уехал с Украины и сейчас живет в Испании. Ранее его YоuТubе-канал заблокировали на территории Украины, где против него еще в прошлом году ввели санкции. Недавно СНБО приостановил деятельность «Партии Шария» наряду с рядом других, в том числе «Оппозиционной платформы — За жизнь».

Ранее в Латвии задержали русскоязычного блогера Кирилла Федорова, поддержавшего спецоперацию на Украине. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц, причастных к задержанию Федорова.