Украинские наемники сравнили себя с третьим сортом во время службы в Афганистане

Военные наемники из Украины рассказали, что во время службы в Афганистане они выполняли самую тяжелую работу, однако их там все равно считали третьим сортом. Об этом сообщил сайт «Страна.ua».

«Для американских и других иностранных ЧВК наши солдаты даже не второй сорт, а третий. Мы работали там, где не работают даже латиноамериканцы. На самых опасных заданиях. Это разминирование, арьергардное прикрытие отхода американских коммандос», — поделился своими воспоминаниями один из наемников.

Он отметил, что украинцы в Афганистане сопровождали транспорт в те районы республики, которые не контролировали ни американцы, ни афганское правительство. По его словам, на таких заданиях была повышенная смертность, а зарплату им платили маленькую: от пяти до десяти тысяч долларов, тогда как их сослуживцы из западных стран получали до 20 тысяч долларов.

Ранее СМИ сообщили, что на американской военной базе в Кабуле после эвакуации остались 12 украинских военных. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр уверила, что все бойцы ВСУ, которые участвовали в операции НАТО в Афганистане, вернулись домой еще в начале лета.