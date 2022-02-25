Подразделение морпехов 36-й бригады ВСУ запросило у Донецкой народной республики гуманитарный коридор для выхода в республику. Об этом заявило Минобороны РФ.

По данным ведомства, украинские военные готовы сдать оружие, написало РИА «Новости».

Ранее Министерство обороны РФ сообщило также и о том, что ВДВ России взяли под свой контроль территорию в районе Чернобыльской АЭС 24 февраля. С украинским батальоном охраны АЭС российские военные договорились о совместном обеспечении безопасности энергоблоков и саркофага. В Минобороны РФ добавили, что радиоактивный фон в районе Чернобыльской АЭС находится в норме.

Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля, об этом сообщил в обращении к россиянам президент РФ Владимир Путин. По его словам, главная цель — демилитаризация Украины. Он подчеркнул, что Россия не собирается оккупировать украинские территории.