Украинские министры устроят онлайн-батл на лучший борщ ради признания в ЮНЕСКО

Украинские министры решили посоревноваться в мастерстве приготовления борща. Для этого Минкультуры организовало батл, который пройдет в прямом эфире. Таким образом чиновники хотят добиться включения блюда в список культурного наследия ЮНЕСКО.

«Пока вы только настраиваетесь на марафон „Культура и традиции приготовления украинского борща“, мы уже поджигаем плиты. Завтра ровно в 17:30 (16:30 по московскому времени) приглашаем всех на онлайн-батл по приготовлению лучшего блюда», — сообщило в Facebook Министерство культуры и информационной политики Украины.

Соревнования пройдут 22 декабря. У плиты появится министр окружающей среды Роман Абрамовский, а также министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр юстиции Денис Малюська, министр культуры Александр Ткаченко и вице-премьер Украины Ольга Стефанишина. Каждый из участников постарается приготовить лучший традиционный борщ.

«Модератором соревнований станет профессионал в кулинарных делах Евгений Клопотенко. <…> Так что милости просим за стол политической кухни! Подключайтесь и узнавайте, как там готовится борщ», — сказано в сообщении.

Ранее Ткаченко заявил, что Украина хочет добиться включения борща в список культурного наследия ЮНЕСКО. Он отметил, что в вопросе происхождения блюда будет поставлена точка.