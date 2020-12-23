Украинские министры устроили «борщ-батл»

В соревновании поучаствовали глава Минприроды Роман Абрамовский, министр культуры Александр Ткаченко, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, глава МИДа Дмитрий Кулеба и министр юстиции Денис Малюська.

Изначально баттл хотели показать в прямой эфире. Но по техническим причинам не удалось провести прямую трансляцию. В результате видео просто сняли, а потом выложили на странице министерства культуры в Facebook.