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    23 декабря 2020, 14:29

    Украинские министры устроили «борщ-батл»

    Дарья Морозова

    Пятеро украинских министров устроили соревнование по приготовлению борща. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на пресс-службу министерства культуры страны.

    В соревновании поучаствовали глава Минприроды Роман Абрамовский, министр культуры Александр Ткаченко, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, глава МИДа Дмитрий Кулеба и министр юстиции Денис Малюська.

    Изначально баттл хотели показать в прямой эфире. Но по техническим причинам не удалось провести прямую трансляцию. В результате видео просто сняли, а потом выложили на странице министерства культуры в Facebook.