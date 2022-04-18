Украинские мародеры разграбили ТЦ в Буче почти на 14 млн рублей

Украинская Национальная полиция задержала мародеров, которые вынесли из ТЦ в Буче товары на 13,6 миллиона рублей. Об этом сообщило украинское издание «Страна.UA».

Группа преступников состояла из четырех местных жителей — двоих мужчин и двоих женщин. Они ограбили разрушенный торговый центр. При обыске полицейские обнаружили у мародеров пропавшие товары общей стоимостью около пяти миллионов гривен. Среди украденного мародерами были велосипеды, различная бытовая и садовая техника, а также многие другие товары.

На мародеров уже завели дело. Они будут участвовать в досудебном разбирательстве. По какой статье им будут выбирать меру пресечения, пока неизвестно.

