20 августа 2023, 14:21
Украинские летчики уже летали на F-16
Командующий ВВС Украины Олещук: ВСУ уже использовали F-16 на территории страны
Пилоты ВСУ уже получили опыт полетов на американских истребителях F-16. Самолеты приземлялись на территории Украины, заявил командующий ВВС страны Николай Олещук. Его слова привело издание «Страна.ua».
«Самолет F-16, он был на Украине. Он садился на наших аэродромах», — указал Олещук.
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По его словам, ВСУ проводили совместные учения с пилотами западного F-16. После этого украинская армия получила опыт эксплуатации истребителей.
Командующий ВВС отметил, что армия страны приступила к подготовке взлетно-посадочных полос и строительству защитных сооружений.
Ранее США одобрили план Нидерландов и Дании по отправке Украине истребителей F-16 после окончания подготовки пилотов ВСУ. Однако это может произойти только летом 2024 года.
Министр обороны страны Алексей Резников уточнил, что украинские летчики уже начали процесс обучения на F-16. Однако, по его словам, до сих пор нет ясности, когда и сколько именно образцов воздушной техники передадут ВСУ.
США
Истребители
Украина
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