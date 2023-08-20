Мир 20 августа 2023, 14:21 Украинские летчики уже летали на F-16 Командующий ВВС Украины Олещук: ВСУ уже использовали F-16 на территории страны United States Air Force

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Пилоты ВСУ уже получили опыт полетов на американских истребителях F-16. Самолеты приземлялись на территории Украины, заявил командующий ВВС страны Николай Олещук. Его слова привело издание «Страна.ua».

«Самолет F-16, он был на Украине. Он садился на наших аэродромах», — указал Олещук.

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По его словам, ВСУ проводили совместные учения с пилотами западного F-16. После этого украинская армия получила опыт эксплуатации истребителей.

Командующий ВВС отметил, что армия страны приступила к подготовке взлетно-посадочных полос и строительству защитных сооружений.

Ранее США одобрили план Нидерландов и Дании по отправке Украине истребителей F-16 после окончания подготовки пилотов ВСУ. Однако это может произойти только летом 2024 года.

Министр обороны страны Алексей Резников уточнил, что украинские летчики уже начали процесс обучения на F-16. Однако, по его словам, до сих пор нет ясности, когда и сколько именно образцов воздушной техники передадут ВСУ.