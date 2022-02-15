Украинские пилоты стали массово увольняться из Военно-воздушных сил страны. Причиной стали низкие зарплаты и излишняя бюрократия, сообщил обозреватель американской газеты Forbes Дэвид Экс.

Автор материала отметил, что одним из самых многочисленных истребителей Украины является МиГ-29, который не сможет противостоять российской технике при гипотетическом столкновении.

«Однако стареющие МиГи, наверное, не самая большая проблема Украины. Нехватка пилотов у Вооруженных сил государства может приковать к земле многие самолеты», — написал Экс.

Он уточнил, что за 2019 и 2020 годы из ВВС Украины ушли 70 человек, еще пятеро не стали продлевать контракт уже в 2021-м году. По его данным, пилоты жаловались на невысокий заработок, бумажную волокиту и плохое обучение военному делу.

За последние месяцы зарубежные СМИ не раз заявляли о возможном вторжении России на Украину. Они даже назвали точную дату: 16 февраля, 04:00 по московскому времени. Россия эти заявления неоднократно опровергала. В Кремле подчеркивали, что стране не нужна война, а свои войска она передвигает исключительно по своей территории.